Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Мексике

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Эмилио Наву и вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лос-Кабосе в Мексике.

Игра в рамках четвертьфинала завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:3 в пользу россиянина.

В следующем этапе Рублев встретится с победителем матча между представителями США и Аргентины Александаром Ковачевичем и Хуаном Пабло Фиковичем.

Андрею Рублеву 27 лет, спортсмен занимает 10-ю строчку в рейтинге ATP.

Ранее российский теннисист Егор Плешивцев завоевал бронзовую медаль Уимблдона среди юниоров в парном разряде, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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