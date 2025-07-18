Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Мексике
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Эмилио Наву и вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лос-Кабосе в Мексике.
Игра в рамках четвертьфинала завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:3 в пользу россиянина.
В следующем этапе Рублев встретится с победителем матча между представителями США и Аргентины Александаром Ковачевичем и Хуаном Пабло Фиковичем.
Андрею Рублеву 27 лет, спортсмен занимает 10-ю строчку в рейтинге ATP.
Ранее российский теннисист Егор Плешивцев завоевал бронзовую медаль Уимблдона среди юниоров в парном разряде, пишет 360.ru.
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