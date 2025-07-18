В Северной Осетии задержали двух планировавших теракт подростков

Двух подростков, планировавших теракт против сотрудников правоохранительных органов, задержали в Северной Осетии. Об этом сообщает Следственный комитет.

Как отметили в ведомстве, двое 15-летних местных жителей обвиняются в приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Следствие установило, что в июне 2024-го - мае 2025 года фигуранты-сторонники запрещенной террористической организации прошли обучение, приобрели в Моздоке компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства в целях последующего совершения теракта против сотрудников правоохранительных органов.

Работники УФСБ и МВД по Северной Осетии не дали злоумышленникам довести преступление до конца и пресекли противоправную деятельность. Подростки задержаны и заключены под стражу. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала двух агентов украинских спецслужб, которые вели разведывательно-диверсионную деятельность в Брянской и соседних областях, пишет «Свободная пресса».

