В Северной Осетии задержали двух планировавших теракт подростков
Двух подростков, планировавших теракт против сотрудников правоохранительных органов, задержали в Северной Осетии. Об этом сообщает Следственный комитет.
Как отметили в ведомстве, двое 15-летних местных жителей обвиняются в приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Следствие установило, что в июне 2024-го - мае 2025 года фигуранты-сторонники запрещенной террористической организации прошли обучение, приобрели в Моздоке компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства в целях последующего совершения теракта против сотрудников правоохранительных органов.
Работники УФСБ и МВД по Северной Осетии не дали злоумышленникам довести преступление до конца и пресекли противоправную деятельность. Подростки задержаны и заключены под стражу. Им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее ФСБ задержала двух агентов украинских спецслужб, которые вели разведывательно-диверсионную деятельность в Брянской и соседних областях, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Билеты подорожают: Новый авиасбор ляжет на плечи потребителей
- В Северной Осетии задержали двух планировавших теракт подростков
- Юрист Енютина: Засудить работодателя за увольнение из-за нейросетей нельзя
- В Крыму запретили распространение данных о местах размещения ПВО и военных
- В ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России
- Насильно придушить? В России спорят о блокировке западных мессенджеров
- Воробьев: Над пятью округами Подмосковья сбили 11 беспилотников
- В России спрогнозировали падение цены на лосось на 10-15%
- Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Мексике
- Завхоз из Тамбовской области выиграл в лотерею 307 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru