В России спрогнозировали падение цены на лосось на 10-15%
Свежий лосось появится в продаже в конце сентября, вместе с тем оптовые цены уже снизились, сказал НСН Виталий Корнев.
В нечетные годы вылов лосося значительно лучше, чем в четные, это значит, что в текущем году можно ожидать либо стабилизацию цен, либо, что более вероятно, откат стоимости на 10-15% вниз. Об этом НСН заявил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, гендиректор ЗАО «ИТА Северная компания» Виталий Корнев.
На Дальнем Востоке зафиксирован высокий улов тихоокеанских лососей — к началу июля объем добычи превысил показатели аналогичного периода прошлого года, сообщило издание РБК. При этом оптовые цены на рыбу остаются высокими. По текущим оценкам, в 2025 году совокупный объем лососевой путины на Дальнем Востоке вырастет примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, он останется вдвое ниже, чем в сезоне 2023 года. Корнев объяснил, почему розничные цены на лосось пока не снижаются.
«У нас прошла только часть лососевой путины на северо-востоке, она еще должна идти. Рыба сейчас находится на Дальнем Востоке. Она окажется у нас в продаже в лучшем случае к концу сентября. Сначала ее надо довезти до пункта перегрузки, потом погрузить в рефсекции и доставить до России. Оптовые цены уже подешевели, а в рознице ее еще просто нет. Если сравнивать северо-восток в 2025 и 2024 годах, может быть, увеличение будет кратным, потому что в четные годы у нас рыба ловится на западе Камчатки, в нечетные — на востоке. Максимально мы вылавливали примерно 700 тысяч тонн», — сказал Корнев.
Собеседник НСН предположил, что цены в текущем сезоне могут снизиться на 10-15%.
«В августе еще будет вылов на Западе, на Сахалине, в остальных местах. Если они нормально отловятся, хотя бы в пределах квот, скорее всего, мы увидим коррекцию по цене. За последние десять лет цена на рыбу увеличилась в несколько раз, но по годам вылов идет неравномерно. Как правило, в четные года вылов плохой, мы фиксируем рост цен на рыбу и на икру. В нечетные годы вылов рыбы значительно лучше. Мы имеем либо стабилизацию цены, либо откат вниз. Скорее всего, с вероятностью примерно 70%, цена снизится на 10-15%», — подытожил он.
Ранее Корнев заявил, что спрос на рыбу среди россиян сейчас вырос, это связано с укреплением курса рубля. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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