В нечетные годы вылов лосося значительно лучше, чем в четные, это значит, что в текущем году можно ожидать либо стабилизацию цен, либо, что более вероятно, откат стоимости на 10-15% вниз. Об этом НСН заявил президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, гендиректор ЗАО «ИТА Северная компания» Виталий Корнев.

На Дальнем Востоке зафиксирован высокий улов тихоокеанских лососей — к началу июля объем добычи превысил показатели аналогичного периода прошлого года, сообщило издание РБК. При этом оптовые цены на рыбу остаются высокими. По текущим оценкам, в 2025 году совокупный объем лососевой путины на Дальнем Востоке вырастет примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, он останется вдвое ниже, чем в сезоне 2023 года. Корнев объяснил, почему розничные цены на лосось пока не снижаются.