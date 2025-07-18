В ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России
Страны Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X.
Дипломат назвала рестрикции «одними из самых жестких». Санкции затронут 105 судов «теневого флота», которые якобы перевозят российские ресурсы в обход ограничений. Кроме того, попадает под запрет использование газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Также ЕС снижает потолок цен на нефть из РФ, точные параметры пока не называются.
Каллас указала, что Брюссель окажет «большее давление» на оборонно-промышленный комплекс России и банки Китая, подозреваемые в оказании помощи с обходом ограничений.
В дальнейшем санкции будут утверждены в ЕС на министерском уровне и вступят в силу после опубликования в официальном журнале сообщества.
Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз может снизить потолок цен на российскую нефть до уровня около $47 за баррель, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru