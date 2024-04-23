В Госдуме предложили разрешить голосовать на выборах с 16 лет

В России необходимо позволить гражданам голосовать на выборах с 16 лет, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Законопроект он направил в правительство.

В пояснительной записке говорится, что многие в этом возрасте уже начинают работать, активно участвовать в жизни страны и могут формировать собственные политические взгляды.

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До этого глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что голосовать на выборах должны люди зрелого возраста.

По её словам, предоставлять избирательное право в 16 лет преждевременно, так как шестнадцатилетние – это «всего лишь школьники», живущие «в достаточно тепличных условиях».

«Они ещё не научились работать, не знают многих аспектов жизни», - заключила она, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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