В Госдуме предложили разрешить голосовать на выборах с 16 лет

В России необходимо позволить гражданам голосовать на выборах с 16 лет, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Законопроект он направил в правительство.

В пояснительной записке говорится, что многие в этом возрасте уже начинают работать, активно участвовать в жизни страны и могут формировать собственные политические взгляды.