Завхоз из Тамбовской области выиграл в лотерею 307 млн рублей

Житель Тамбовской области, завхоз школы Арсен Мамиконян выиграл более 307 млн рублей в гослотерее «Спортлото "4 из 20"». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя гослотерей в РФ «Столото».

Отмечается, что 28 июня по итогам розыгрыша 10854-го тиража Мамиконян выиграл суперприз - 307 010 350 рублей.

«Выигрыш победителя стал шестым по величине среди крупнейших суперпризов, разыгранных за все время существования лотереи "Спортлото "4 из 20"», - указано в сообщении.

Победитель рассказал, что приобрел три билета и воспользовался функцией автоматического выбора комбинации. По словам Мамиконяна, он планирует материально помочь родственникам, «чтобы все приобрели себе жилье получше». Мужчина также допустил, что вместе с женой купит большой участок, построит дом и обновит автомобиль.

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