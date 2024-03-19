Россияне рассказали, почему пришли на президентские выборы

Большинство россиян (39%) пришли на выборы президента, чтобы исполнить свой гражданский долг, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, каждый пятый респондент заявил, что намеревался на выборах поддержать любимого кандидата или партию, 11% опрошенных объяснили свое участие в выборах желанием быть услышанным. Улучшить ситуацию и решить проблемы в своем регионе пожелали 9% участвовавших в выборах россиян, для 8% участие в выборах стало привычкой, традицией.

При этом россиянами младше 45 лет чаще движет стремление исполнить гражданский долг, тогда как для поколения 60+ ведущим мотивом становится желание поддержать партию или кандидата.

