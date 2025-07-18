В Крыму запретили распространение данных о местах размещения ПВО и военных

Запрет на распространение в СМИ, социальных сетях и мессенджерах ряда фото, видео и географических координат вводится на территории Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Ограничения касаются информации, которая позволяет определить места размещения систем ПВО, оружия и техники, пунктов временной дислокации военных, а также попадания или падения и детонации ракет, дронов, беспилотных морских роботизированных комплексов. Кроме того, запрещается распространять сведения о последствиях теракта, диверсии или других чрезвычайных происшествий.

«Соответствующий указ принят для обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов», - написал Аксенов в Telegram-канале.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об усилении обороны города и всего Крыма, пишет «Свободная пресса».

