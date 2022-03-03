«Эхо Москвы» ликвидирует радиоканал и сайт
Радиостанцию «Эхо Москвы» и сайт СМИ ликвидируют после блокировки. Об этом заявил главный редактор станции Алексей Венедиктов.
«Большинством голосов Совета Директоров Эха Москвы принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы"», — сообщил Венедиктов в Telegram.
Пресс-служба холдинга «Газпром-Медиа» подтвердила эту информацию, пишет RT.
Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение радиостанции.
Ранее «Эхо Москвы» отключили от эфира, а сайт станции заблокировали после требования Генпрокуратуры ограничить доступ к СМИ из-за призывов к экстремистской деятельности и ложных сведений о спецоперации РФ на Украине.
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