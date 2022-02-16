«Пострадают невиновные»: Депутат Вишневский возмутился новым штрафам в метро

Из-за возможного введения штрафов за неопрятный вид в метро могут пострадать невинные люди, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Ранее депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается штрафовать граждан за проезд в метро в неприятно пахнущей одежде. Размер штрафа может составить от 100 до 500 рублей. Также будет запрещено клеить стикеры, рисовать на стенах и плафонах.

«Мне, конечно, приходилось встречать в метро людей, крайне неопрятно выглядящих, или в грязной одежде, но тут нужны же какие-то объективные критерии. Взять, например, человека, которого случайно у метро машина окатила и который не успел очистится. Что его, теперь в метро не пустят? И кто будет решать, насколько одежда у него грязная?» - задался вопросом Вишневский.

По его словам, помимо желания штрафовать за неопрятную одежду, в поправках есть и другие абсурдные предложения.

«Например, предлагается запретить использование беспилотных летательных аппаратов. Сколько не езжу в метро, не видел ни одного беспилотника. Запрещается разжигать костры. Костры, тоже, на моей памяти не разжигали. Предлагается запретить проходить без обуви. Если кто-то хочет ходить в метро босиком – это его проблема, пожалуйста. Да пусть ходят, только ноги там запачкают. Предлагается запретить там езду на мотоциклах и мопедах, ну и так далее и тому подобное», - возмутился депутат.



По его словам, закон требует очень серьёзной доработки, чтобы наказывать за реальные нарушения, которые бывают, а не за вымышленные.