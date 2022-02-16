«Пострадают невиновные»: Депутат Вишневский возмутился новым штрафам в метро
Поправки требуют очень серьёзной доработки, чтобы наказывать за реальные нарушения, а не за вымышленные, заявил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
Из-за возможного введения штрафов за неопрятный вид в метро могут пострадать невинные люди, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.
Ранее депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается штрафовать граждан за проезд в метро в неприятно пахнущей одежде. Размер штрафа может составить от 100 до 500 рублей. Также будет запрещено клеить стикеры, рисовать на стенах и плафонах.
«Мне, конечно, приходилось встречать в метро людей, крайне неопрятно выглядящих, или в грязной одежде, но тут нужны же какие-то объективные критерии. Взять, например, человека, которого случайно у метро машина окатила и который не успел очистится. Что его, теперь в метро не пустят? И кто будет решать, насколько одежда у него грязная?» - задался вопросом Вишневский.
По его словам, помимо желания штрафовать за неопрятную одежду, в поправках есть и другие абсурдные предложения.
«Например, предлагается запретить использование беспилотных летательных аппаратов. Сколько не езжу в метро, не видел ни одного беспилотника. Запрещается разжигать костры. Костры, тоже, на моей памяти не разжигали. Предлагается запретить проходить без обуви. Если кто-то хочет ходить в метро босиком – это его проблема, пожалуйста. Да пусть ходят, только ноги там запачкают. Предлагается запретить там езду на мотоциклах и мопедах, ну и так далее и тому подобное», - возмутился депутат.
По его словам, закон требует очень серьёзной доработки, чтобы наказывать за реальные нарушения, которые бывают, а не за вымышленные.
Ранее депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сотрудники метрополитена Санкт-Петербурга не должны допускать до проезда людей в грязной одежде, которые ведут антисоциальный образ жизни.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- Компания «Рольф» и ее глава получила штраф более 19 млрд рублей
- ОДКБ считает ООН главным международным партнером
- Елизавета II рассказала о проблемах со здоровьем
- В центе Гамалеи не исключили наличие иммунитета к COVID-19 у всех россиян
- СМИ: задержан политолог Валерий Соловей
- Зеленский в Стратегии госбезопасности назвал Россию «угрозой» для Украины
- Госдума приняла законопроект об ужесточении наказания за пытки в первом чтении
- «С Россией лучше дружить»: в Совбезе призвали Запад отказаться от амбиций
- Захарова заявила, что западные СМИ «с упорством» ждут войны России и Украины
- Украинскую лыжницу отстранили от Олимпиады из-за допинга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru