В пяти районах Дагестана ввели режим ЧС из-за непогоды

Уточняется, что в зоне ЧС находятся Агульский, Ахтынский, Докузпаринский, Рутульский и Курахский районы. Также еще в 16 районах, в том числе в Цунтинсом, Сергокалинском и Гунибском, на данный момент действует режим повышенной готовности.

По данным ведомства, наибольший ущерб связан с подтоплениями и нарушением транспортной инфраструктуры. Работы по откачке воды продолжаются в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях. В устранении аварий на электросетях задействовано 678 сотрудников.

Ранее сообщалось, что свыше 12 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света, аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, напоминает «Радиоточка НСН».

