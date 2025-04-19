В пяти районах Дагестана ввели режим ЧС из-за непогоды
Режим чрезвычайной ситуации ввели в пяти районах Дагестана на фоне сильных дождей и паводков, сообщает республиканское управлении МЧС.
Уточняется, что в зоне ЧС находятся Агульский, Ахтынский, Докузпаринский, Рутульский и Курахский районы. Также еще в 16 районах, в том числе в Цунтинсом, Сергокалинском и Гунибском, на данный момент действует режим повышенной готовности.
По данным ведомства, наибольший ущерб связан с подтоплениями и нарушением транспортной инфраструктуры. Работы по откачке воды продолжаются в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях. В устранении аварий на электросетях задействовано 678 сотрудников.
Ранее сообщалось, что свыше 12 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света, аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru