У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9
У берегов острова Минданао на юге Филиппинского архипелага зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9, отмечает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Уточняется, что эпицентр толчков находился на глубине 18 километров, в 114 километрах к юго-западу от города Коронадал, в котором проживает около 125 тысяч человек.
При этом информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке. Подземные толчки при этом ощущались в селе Никольское и поселке Усть-Камчатск, передает «Радиоточка НСН».
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