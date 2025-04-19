У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9

Уточняется, что эпицентр толчков находился на глубине 18 километров, в 114 километрах к юго-западу от города Коронадал, в котором проживает около 125 тысяч человек.

При этом информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке. Подземные толчки при этом ощущались в селе Никольское и поселке Усть-Камчатск, передает «Радиоточка НСН».

