В Воткинске произошел пожар на лесоперерабатывающем предприятии

Пожарным удалось потушить пожар на территории лесоперерабатывающего завода в городе Воткинске в Удмуртии, сообщает Telegram-канал регионального МЧС.

В ведомстве отметили, что огонь повредил кровлю одноэтажного здания на площади более 500 квадратных метров. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

В ликвидации пожара было задействовано 24 специалиста.

Ранее в Тюмени потушили пожар в кафе торгового центра. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарУдмуртия

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