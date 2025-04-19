В Воткинске произошел пожар на лесоперерабатывающем предприятии
19 апреля 202518:10
Пожарным удалось потушить пожар на территории лесоперерабатывающего завода в городе Воткинске в Удмуртии, сообщает Telegram-канал регионального МЧС.
В ведомстве отметили, что огонь повредил кровлю одноэтажного здания на площади более 500 квадратных метров. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.
В ликвидации пожара было задействовано 24 специалиста.
Ранее в Тюмени потушили пожар в кафе торгового центра. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минспорта РФ отметил, что коллективная ответственность в спорте недопустима
- СМИ: США планируют новую встречу спецпосланника Трампа с представителями России
- В Воткинске произошел пожар на лесоперерабатывающем предприятии
- Минобороны сообщило об обмене пленными с Украиной
- Минобороны РФ: Перемирие будет соблюдаться при условии его выполнения Киевом
- Глава АвтоВАЗа назвал цену модели Lada Iskra
- Путин объявил пасхальное перемирие
- Надежда Бабкина получила почетный знак Мосгордумы
- Спецпосланник Трампа заявил, что вступление Украины в НАТО не обсуждается
- Минобороны: Военные РФ нанесли удар по месту испытаний украинского комплекса «Сапсан»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru