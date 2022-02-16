Милонов признал, что в Москве люди опрятнее, чем в Петербурге

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается штрафовать граждан за проезд в метро в неприятно пахнущей одежде. Отмечается, что размер штрафа может составить от 100 до 500 рублей. Также будет запрещено клеить стикеры, рисовать на стенах и плафонах.

«Видимо, говорится о том, что есть старая норма. Посетители, приходящие в одежде, которая может запачкать окружающих, не допускаются. Сейчас, действительно, размыта эта грань. Люди, которые ведут асоциальный образ жизни, могут запросто пойти в метро и требовать, чтобы их провезли. Но это неправильно, это антисанитарно, так не положено. Если человек приходит в грязной одежде, то его не должны пускать. Другие люди рядом с ним же не ходят быть как свиньи. То, что петербуржцы должны быть опрятно одеты в метро - это совершенно нормальное утверждение. В Москве все почти опрятно одеты, пусть и в Петербурге тоже опрятно одетые люди едут», - сказал Милонов.