Милонов признал, что в Москве люди опрятнее, чем в Петербурге

Петербургское метро все больше начинает напоминать подземку в Лос-Анджелесе, заявил НСН депутат Виталий Милонов.

Сотрудники метрополитена Санкт-Петербурга не должны допускать до проезда людей в грязной одежде, которые ведут антисоциальный образ жизни, петербуржцы как и москвичи должны быть опрятно одеты, заявил депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается штрафовать граждан за проезд в метро в неприятно пахнущей одежде. Отмечается, что размер штрафа может составить от 100 до 500 рублей. Также будет запрещено клеить стикеры, рисовать на стенах и плафонах.

«Видимо, говорится о том, что есть старая норма. Посетители, приходящие в одежде, которая может запачкать окружающих, не допускаются. Сейчас, действительно, размыта эта грань. Люди, которые ведут асоциальный образ жизни, могут запросто пойти в метро и требовать, чтобы их провезли. Но это неправильно, это антисанитарно, так не положено. Если человек приходит в грязной одежде, то его не должны пускать. Другие люди рядом с ним же не ходят быть как свиньи. То, что петербуржцы должны быть опрятно одеты в метро - это совершенно нормальное утверждение. В Москве все почти опрятно одеты, пусть и в Петербурге тоже опрятно одетые люди едут», - сказал Милонов.

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Депутат также выразил недовольство, что люди обклеили стикерами практически все метро. По его словам, петербургское метро становится похоже на подземку США.

«В петербургском метро все обклеено стикерами. Дикость какая-то. Чувствуешь себя как в Лос-Анджелесе. У нас очень красивое метро, за исключением может быть новых станций каких-то. Когда там налеплены дикие стикеры - это абсолютная жуть. Ответственность не установлена за это, поэтому депутаты Заксобрания решили подредактировать существующее законодательство и сделать так, чтобы это было незаконно, чтобы за это могли понести наказание», - резюмировал Милонов.

Петербургские депутаты также предложили штрафовать граждан за попрошайничество в метро, за передвижение по метрополитену на велосипедах, самокатах и роликовых досках. Кроме того, штраф хотят ввести за задержку отправления поезда и подключение к электрическим сетям метро без разрешения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафМетрополитенСанкт-ПетербургРоссия
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