Милонов признал, что в Москве люди опрятнее, чем в Петербурге
Петербургское метро все больше начинает напоминать подземку в Лос-Анджелесе, заявил НСН депутат Виталий Милонов.
Сотрудники метрополитена Санкт-Петербурга не должны допускать до проезда людей в грязной одежде, которые ведут антисоциальный образ жизни, петербуржцы как и москвичи должны быть опрятно одеты, заявил депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается штрафовать граждан за проезд в метро в неприятно пахнущей одежде. Отмечается, что размер штрафа может составить от 100 до 500 рублей. Также будет запрещено клеить стикеры, рисовать на стенах и плафонах.
«Видимо, говорится о том, что есть старая норма. Посетители, приходящие в одежде, которая может запачкать окружающих, не допускаются. Сейчас, действительно, размыта эта грань. Люди, которые ведут асоциальный образ жизни, могут запросто пойти в метро и требовать, чтобы их провезли. Но это неправильно, это антисанитарно, так не положено. Если человек приходит в грязной одежде, то его не должны пускать. Другие люди рядом с ним же не ходят быть как свиньи. То, что петербуржцы должны быть опрятно одеты в метро - это совершенно нормальное утверждение. В Москве все почти опрятно одеты, пусть и в Петербурге тоже опрятно одетые люди едут», - сказал Милонов.
Депутат также выразил недовольство, что люди обклеили стикерами практически все метро. По его словам, петербургское метро становится похоже на подземку США.
«В петербургском метро все обклеено стикерами. Дикость какая-то. Чувствуешь себя как в Лос-Анджелесе. У нас очень красивое метро, за исключением может быть новых станций каких-то. Когда там налеплены дикие стикеры - это абсолютная жуть. Ответственность не установлена за это, поэтому депутаты Заксобрания решили подредактировать существующее законодательство и сделать так, чтобы это было незаконно, чтобы за это могли понести наказание», - резюмировал Милонов.
Петербургские депутаты также предложили штрафовать граждан за попрошайничество в метро, за передвижение по метрополитену на велосипедах, самокатах и роликовых досках. Кроме того, штраф хотят ввести за задержку отправления поезда и подключение к электрическим сетям метро без разрешения.
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