В Петербурге хотят отменить штрафы за остекленные балконы

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении законопроект об отмене штрафов для владельцев квартир с застекленными балконами. Речь идет о тех собственниках, кто обустроил свой балкон до 11 января 2020 года. Авторы инициативы пояснили, что таким образом они намерены защитить тех, кто получает штрафы «задним числом», сообщает ТАСС.

11 января 2020 года вступили в силу поправки в статью 18 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», согласно которым самовольное изменение фасада здания влечет за собой штраф для физических лиц в размере от 1 до 5 тыс. рублей. Отмечается, что остекление балконов также считается нарушением. Закон был принят в первую очередь для того, чтобы защитить архитектурный облик Петербурга. Это касается прежде всего его исторической части.

Ранее сообщалось, что в Петербурге при сносе здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» неожиданно обрушилась крыша. Погиб рабочий.

