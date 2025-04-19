Герасимов сообщил об освобождении 99,5% территорий Курской области

Российские военные освободили 1260 квадратных километров в Курской области, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Минобороны сообщили об обмене пленными с Украиной

Как уточнил Герасимов, эта площадь составляет около 99,5% от территории, которую изначально заняли ВСУ.

Среди двух участков, на которых продолжаются бои, он выделил районы таких населенных пунктов, как Олешня и Горналь непосредственно у границы с Украиной.

Ранее военкор Александр Коц допустил, что главной целью текущего наступления российских военных в Курской области является Юнаковка, как один из важных логистических пунктов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУРоссия

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