Герасимов сообщил об освобождении 99,5% территорий Курской области

Как уточнил Герасимов, эта площадь составляет около 99,5% от территории, которую изначально заняли ВСУ.

Среди двух участков, на которых продолжаются бои, он выделил районы таких населенных пунктов, как Олешня и Горналь непосредственно у границы с Украиной.

Ранее военкор Александр Коц допустил, что главной целью текущего наступления российских военных в Курской области является Юнаковка, как один из важных логистических пунктов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

