Герасимов сообщил об освобождении 99,5% территорий Курской области
Российские военные освободили 1260 квадратных километров в Курской области, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как уточнил Герасимов, эта площадь составляет около 99,5% от территории, которую изначально заняли ВСУ.
Среди двух участков, на которых продолжаются бои, он выделил районы таких населенных пунктов, как Олешня и Горналь непосредственно у границы с Украиной.
Ранее военкор Александр Коц допустил, что главной целью текущего наступления российских военных в Курской области является Юнаковка, как один из важных логистических пунктов ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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