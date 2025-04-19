Более 12 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света
Более 12 тысяч человек, проживающих в Ялте, поселке Массандра и селе Виноградное, остались без света, сообщает пресс-служба министерство топлива и энергетики Крыма.
Как отмечают в ведомстве, отключение абонентов «Крымэнерго» произошло на фоне технологического нарушения. На данный момент обесточено 76 трансформаторных подстанций.
Также уточняется, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.
В начале апреля почти 60 тысяч человек остались без электричества из-за штормового ветра в Красноярском крае, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru