Более 12 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света

Более 12 тысяч человек, проживающих в Ялте, поселке Массандра и селе Виноградное, остались без света, сообщает пресс-служба министерство топлива и энергетики Крыма.

В Дагестане 135 населенных пунктов остались без электричества из-за обрыва ЛЭП

Как отмечают в ведомстве, отключение абонентов «Крымэнерго» произошло на фоне технологического нарушения. На данный момент обесточено 76 трансформаторных подстанций.

Также уточняется, что аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.

В начале апреля почти 60 тысяч человек остались без электричества из-за штормового ветра в Красноярском крае, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЯлтаКрымЭлектричество

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