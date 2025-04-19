СМИ: В США расценили слова Зеленского как отказ от пасхального перемирия

После того, как президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, Зеленский отметил, что на территории Украины распространяется воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги.

«Зеленский, по-видимому, отклонил предложение, назвав это «попыткой играть жизнями людей», - отмечают журналисты Washington Post.

В свою очередь агентство Bloomberg также полагает, что президент Украины отверг предложение пасхального перемирия.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные будут соблюдать пасхальное перемирие только при условии взаимного соблюдения его Киевом, напоминает «Радиоточка НСН».

