СМИ: В США расценили слова Зеленского как отказ от пасхального перемирия
Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, отклонил предложение президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии, полагает The Washington Post.
После того, как президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии, Зеленский отметил, что на территории Украины распространяется воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги.
«Зеленский, по-видимому, отклонил предложение, назвав это «попыткой играть жизнями людей», - отмечают журналисты Washington Post.
В свою очередь агентство Bloomberg также полагает, что президент Украины отверг предложение пасхального перемирия.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные будут соблюдать пасхальное перемирие только при условии взаимного соблюдения его Киевом, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru