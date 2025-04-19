СМИ: Вьетнам отправит военных для участия в параде Победы в Москве
Вьетнам направит группу курсантов для участия в параде Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщает Vietnam News.
По данным издания, в параде могут принять участие 68 вьетнамских курсантов, проходящих подготовку в офицерском училище.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летней годовщины Победы над нацисткой Германией в Москве ожидают больше 20 глав государств и правительств.
В частности столицу России посетят председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии, Сербии, а также премьер-министры Индии и Словакии, передает «Радиоточка НСН».
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