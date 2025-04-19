СМИ: Вьетнам отправит военных для участия в параде Победы в Москве

По данным издания, в параде могут принять участие 68 вьетнамских курсантов, проходящих подготовку в офицерском училище.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летней годовщины Победы над нацисткой Германией в Москве ожидают больше 20 глав государств и правительств.

В частности столицу России посетят председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии, Сербии, а также премьер-министры Индии и Словакии, передает «Радиоточка НСН».

