За проезд в метро Санкт-Петербурга в «вонючей» одежде введут штрафы

В Санкт-Петербурге за проезд в неприятно пахнущей одежде могут быть введены штрафы. Об этом говорится на официальном сайте городского Заксобрания.

Отмечается, что их размер может составить от 100 до 500 рублей.

Взыскания также затронут граждан, которые провозят в метро неприятно пахнущие сумки и входят в подземку без обуви или одежды.