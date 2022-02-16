За проезд в метро Санкт-Петербурга в «вонючей» одежде введут штрафы
В Санкт-Петербурге за проезд в неприятно пахнущей одежде могут быть введены штрафы. Об этом говорится на официальном сайте городского Заксобрания.
Отмечается, что их размер может составить от 100 до 500 рублей.
Взыскания также затронут граждан, которые провозят в метро неприятно пахнущие сумки и входят в подземку без обуви или одежды.
Согласно поправкам, внесенным депутатами в закон об административных правонарушениях и принятым в первом чтении, в метро также будет запрещено клеить стикеры, рисовать на стенах и плафонах, проводить незаконные мероприятия различного характера и запускать беспилотники.
Кроме того, в подземке может быть запрещена игра на музыкальных инструментах и использование звукоусиления без разрешения руководства учреждения. Штраф за такое нарушение составит три тысячи рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,7 млн+179 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+748 / сут.
Выздоровели
11,6 млн+172 тыс. / сут.
- Эрдоган предложил снять напряженность между Россией и Украиной
- Власти Австрии объявили об отмене ковидных ограничений
- «Нужно повышать зарплаты»: Хуснуллин назвал условие продолжения работы мигрантов в России
- Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в Москве 18 февраля
- СМИ: Минспорт и РФС согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ
- За проезд в метро Санкт-Петербурга в «вонючей» одежде введут штрафы
- Силуанов заявил, что у России есть план на случай санкций Запада
- Рада приняла закон об очередном выходе Украины из соглашения СНГ
- Членство крымского депутата в «Единой России» приостановили после смертельного ДТП
- В Госдуме занялись вопросами трудовых мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru