За проезд в метро Санкт-Петербурга в «вонючей» одежде введут штрафы

В Санкт-Петербурге за проезд в неприятно пахнущей одежде могут быть введены штрафы. Об этом говорится на официальном сайте городского Заксобрания.

Отмечается, что их размер может составить от 100 до 500 рублей.

Взыскания также затронут граждан, которые провозят в метро неприятно пахнущие сумки и входят в подземку без обуви или одежды.

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Согласно поправкам, внесенным депутатами в закон об административных правонарушениях и принятым в первом чтении, в метро также будет запрещено клеить стикеры, рисовать на стенах и плафонах, проводить незаконные мероприятия различного характера и запускать беспилотники.

Кроме того, в подземке может быть запрещена игра на музыкальных инструментах и использование звукоусиления без разрешения руководства учреждения. Штраф за такое нарушение составит три тысячи рублей.

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ФОТО: Игорь Руссак
ТЕГИ:ОдеждаДепутатыШтрафыСанкт-ПетербургМетро
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