СМИ: США планируют новую встречу спецпосланника Трампа с представителями России

Американская администрация намерена провести еще одну встречу спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с представителями России, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Трамп отказался называть сроки мирного урегулирования конфликта на Украине

По данным СМИ, встречу намерены провести в то же время, когда представители США будут встречаться с делегациями Европы и Киева в Лондоне. При этом в ходе переговоров может обсуждаться рамочное соглашение по урегулированию украинского конфликта, которое представители США 17 апреля представили в Париже.

Уточняется, что этот план предусматривает готовность Вашингтона признать Крым российской территорией. При этом работа над нюансами соглашения еще продолжается.

Предыдущая встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Как заявлял сам Уиткофф, на встрече с российским лидером он обсуждал «вопрос территорий», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСША

Горячие новости

Все новости

партнеры