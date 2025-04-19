СМИ: США планируют новую встречу спецпосланника Трампа с представителями России
Американская администрация намерена провести еще одну встречу спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа с представителями России, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным СМИ, встречу намерены провести в то же время, когда представители США будут встречаться с делегациями Европы и Киева в Лондоне. При этом в ходе переговоров может обсуждаться рамочное соглашение по урегулированию украинского конфликта, которое представители США 17 апреля представили в Париже.
Уточняется, что этот план предусматривает готовность Вашингтона признать Крым российской территорией. При этом работа над нюансами соглашения еще продолжается.
Предыдущая встреча Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Как заявлял сам Уиткофф, на встрече с российским лидером он обсуждал «вопрос территорий», передает «Радиоточка НСН».
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