Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования

Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил расширить программы льготного автокредитования, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга России Антона Алиханова.

Средний срок выданных автокредитов сократился на 2,4%

По его словам, ситуация, связанная с автокредитованием, уже разительно отличается от того, что наблюдалось в 2024 году.

Как также подчеркнул Алиханов после церемонии запуска промышленного производства Lada Iskra, в Минпромторге рассчитывают на позитивный эффект данной меры, однако не ожидают рекордов продаж.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года средний размер автокредита сократился на 17,3% относительно показателей февраля 2024 года и достиг 1,23 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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