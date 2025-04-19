Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования
Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил расширить программы льготного автокредитования, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга России Антона Алиханова.
По его словам, ситуация, связанная с автокредитованием, уже разительно отличается от того, что наблюдалось в 2024 году.
Как также подчеркнул Алиханов после церемонии запуска промышленного производства Lada Iskra, в Минпромторге рассчитывают на позитивный эффект данной меры, однако не ожидают рекордов продаж.
Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года средний размер автокредита сократился на 17,3% относительно показателей февраля 2024 года и достиг 1,23 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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