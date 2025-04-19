Мантуров поручил расширить программу льготного автокредитования

По его словам, ситуация, связанная с автокредитованием, уже разительно отличается от того, что наблюдалось в 2024 году.

Как также подчеркнул Алиханов после церемонии запуска промышленного производства Lada Iskra, в Минпромторге рассчитывают на позитивный эффект данной меры, однако не ожидают рекордов продаж.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года средний размер автокредита сократился на 17,3% относительно показателей февраля 2024 года и достиг 1,23 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

