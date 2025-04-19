Глава Минспорта РФ отметил, что коллективная ответственность в спорте недопустима

В рамках Международного форума этноспорта, проходящего в Санкт-Петербурге, он отметил, что Россия поддерживает усилия Всемирной конфедерации этноспорта по развитию национальных видов спорта «без оглядки на любые политические процессы».

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

При этом в конце 2023 года было принято решение, что россияне и белорусы будут допущены к участию в летних Олимпийских игр 2024 в нейтральном статусе, напоминает «Радиоточка НСН».

