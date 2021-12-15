Вторая «Зимняя вишня»: Первый генпрокурор предрек владельцу «Листвяжной» исход по делу
Следователи нашли факты причастности собственника шахты к трагедии, потому что владелец, не занимая должности в шахте, все равно мог влиять на обеспечение техники безопасности, заявил Валентин Степанков.
Задержание собственника шахты произошло только через 20 дней после трагедии, потому что следователи тщательно разбирались в показаниях свидетелей и расширяли круг причастных, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый генпрокурор России Валентин Степанков.
Следственный комитет 15 декабря сообщил о задержании миллиардера, совладельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева (на фото). Задержание произошло спустя 20 дней после трагедии на шахте, унесшей 51 человеческую жизнь.
«Задержание произошло спустя столько времени, потому что следствие шло, и, разбираясь в документации, в свидетельских показаниях, которые были получены от менеджеров компании, они выходили на все обстоятельства, а главное на условия и причины, которые сложились на шахте. Результатом этой трагедии стал не какой-то разовый выхлоп метана, а, к сожалению, сложившаяся система технологических нарушений при разработке этого угольного месторождения. Поэтому следствие поэтапно разбиралось и расширяло круг лиц, которые причастны к этому делу», - отметил Степанков.
По его словам, любой собственник не может совсем отстраниться от управления.
«Через своих представителей в совете директоров, через представителей в исполнительных органах власти, собственник, не занимая должностей в шахте, мог влиять на принятие определенных решений, в том числе на финансирование для обеспечения техники безопасности и так далее. Это все может показать только следствие, поэтому, они, видно, вышли на какие-то факты», - отметил Степанков.
Бывший генпрокурор также подчеркнул, что дело о трагедии в шахте сложное и разбираться в нем следует досконально.
«Что касается оторванности собственника от тяжелых последствий, у нас есть уже прецеденты, например, трагедия в «Зимней вишне». Там тоже собственник, который не занимал никаких постов, был не только привлечен, но и осужден, и, уже к настоящему времени отбыл срок наказания и возмещает ущерб. Такие в практике обоснованные и состоявшиеся приговоры уже есть. В должностных инструкциях прописана роль каждого в технологическом процессе, следствие идет по этой цепочке и, как говорится, будет уже очерчивать круг окончательный», - резюмировал Степанков.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, в том числе 37 детей. Гендиректора компании — владельца ТЦ Юлию Богданову приговорили к 14 годам лишения свободы. Гендиректора самого ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок осудили на 13,5 года.
Депутат Владимир Гутенев в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее призвал усилить госконтроль, а также посоветовал шахтерам не бояться начальства и сигнализировать о нарушениях. Он отметил, что зачастую в шахтах для повышения объемов работы пренебрегают техникой безопасности.
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