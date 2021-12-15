Вторая «Зимняя вишня»: Первый генпрокурор предрек владельцу «Листвяжной» исход по делу

«Задержание произошло спустя столько времени, потому что следствие шло, и, разбираясь в документации, в свидетельских показаниях, которые были получены от менеджеров компании, они выходили на все обстоятельства, а главное на условия и причины, которые сложились на шахте. Результатом этой трагедии стал не какой-то разовый выхлоп метана, а, к сожалению, сложившаяся система технологических нарушений при разработке этого угольного месторождения. Поэтому следствие поэтапно разбиралось и расширяло круг лиц, которые причастны к этому делу», - отметил Степанков.

По его словам, любой собственник не может совсем отстраниться от управления.

«Через своих представителей в совете директоров, через представителей в исполнительных органах власти, собственник, не занимая должностей в шахте, мог влиять на принятие определенных решений, в том числе на финансирование для обеспечения техники безопасности и так далее. Это все может показать только следствие, поэтому, они, видно, вышли на какие-то факты», - отметил Степанков.

Бывший генпрокурор также подчеркнул, что дело о трагедии в шахте сложное и разбираться в нем следует досконально.

«Что касается оторванности собственника от тяжелых последствий, у нас есть уже прецеденты, например, трагедия в «Зимней вишне». Там тоже собственник, который не занимал никаких постов, был не только привлечен, но и осужден, и, уже к настоящему времени отбыл срок наказания и возмещает ущерб. Такие в практике обоснованные и состоявшиеся приговоры уже есть. В должностных инструкциях прописана роль каждого в технологическом процессе, следствие идет по этой цепочке и, как говорится, будет уже очерчивать круг окончательный», - резюмировал Степанков.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Жертвами трагедии стали 60 человек, в том числе 37 детей. Гендиректора компании — владельца ТЦ Юлию Богданову приговорили к 14 годам лишения свободы. Гендиректора самого ТЦ «Зимняя вишня» Надежду Судденок осудили на 13,5 года.

Депутат Владимир Гутенев в беседе Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее призвал усилить госконтроль, а также посоветовал шахтерам не бояться начальства и сигнализировать о нарушениях. Он отметил, что зачастую в шахтах для повышения объемов работы пренебрегают техникой безопасности.

