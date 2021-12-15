В СК подтвердили задержание собственника шахты «Листвяжная»

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании собственника и председателя совета директоров «СДС-Угля» Михаила Федяева.

В СК подтвердили задержание Федяева, кроме владельца «СДС-Угля», были задержаны генеральный директор холдинга Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов, главный инженер ООО «Шахта "Листвяжная"» Анатолий Лобанов., пишут Известия.

«В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие)», — отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанных под стражу, отмечает РЕН ТВ.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября, по предварительным данным, там был зафиксирован взрыв метано-воздушной смеси. В результате происшествия погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей.

