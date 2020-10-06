Вторая волна коронавируса в Москве может быть в три раза сильнее весенней

Вторая волна коронавируса в Москве может быть в 2-3 раза сильнее весенней, рассказал РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

По его словам, можно говорить о начале второй волны коронавируса, которая превзойдет первую.

Лукашев отметил, что в особой группе риска те регионы России, где первой волны не было, так как у населения в них нет иммунитета, а механизмов предотвращения заболевания у них нет.

В России выявлено более 11,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Москве выявлено 4 082 случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1 049 пациентов с COVID-19. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. в России за прошедшие сутки зафиксировали 11 615 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне из-за существенного роста заболеваемости в столице мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское». С вечера вторника в подмосковном парке "Патриот" снова откроется временный инфекционный госпиталь на 1400 коек.

Собянин также рассказал, что более 25% новых заболевших коронавирусом в Москве составляют лица старше 65 лет, передает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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