Вторая волна коронавируса в Москве может быть в три раза сильнее весенней

Вторая волна коронавируса в Москве может быть в 2-3 раза сильнее весенней, рассказал РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

По его словам, можно говорить о начале второй волны коронавируса, которая превзойдет первую.

Лукашев отметил, что в особой группе риска те регионы России, где первой волны не было, так как у населения в них нет иммунитета, а механизмов предотвращения заболевания у них нет.