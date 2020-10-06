Антирекорд: В Москве за сутки госпитализировано 1049 человек с COVID-19

За минувшие сутки в Москве выявлено 4 082 случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1 049 пациентов с COVID-19. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Там добавили, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними уже находятся под медицинским наблюдением, пишет RT.

Напомним, накануне из-за существенного роста заболеваемости в столице мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское».