Антирекорд: В Москве за сутки госпитализировано 1049 человек с COVID-19
За минувшие сутки в Москве выявлено 4 082 случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1 049 пациентов с COVID-19. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Там добавили, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними уже находятся под медицинским наблюдением, пишет RT.
Напомним, накануне из-за существенного роста заболеваемости в столице мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское».
Между тем, в России за прошедшие сутки зафиксировали 11 615 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Таковы данные оперштаба. Новые заражения выявлены в 84 регионах страны, отмечает Свободная пресса.
Скончались от новой инфекции 188 пациентов. В частности, 34 человека умерли в Санкт-Петербурге, 31 — в Москве, десять — в Ростовской области.
За сутки в полностью выздоровело 6 252 человека.
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Заразились
1,2 млн+11 615 / сут.
Умерли
21 663+188 / сут.
Выздоровели
989 тыс.+6 252 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru