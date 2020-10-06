Антирекорд: В Москве за сутки госпитализировано 1049 человек с COVID-19

За минувшие сутки в Москве выявлено 4 082 случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1 049 пациентов с COVID-19. Об этом заявили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Там добавили, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними уже находятся под медицинским наблюдением, пишет RT.

Напомним, накануне из-за существенного роста заболеваемости в столице мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское».

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Между тем, в России за прошедшие сутки зафиксировали 11 615 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Таковы данные оперштаба. Новые заражения выявлены в 84 регионах страны, отмечает Свободная пресса.

Скончались от новой инфекции 188 пациентов. В частности, 34 человека умерли в Санкт-Петербурге, 31 — в Москве, десять — в Ростовской области.

За сутки в полностью выздоровело 6 252 человека.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваКоронавирус
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