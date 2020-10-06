В России выявлено более 11,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Скончались от новой инфекции 188 пациентов. В частности, 34 человека умерли в Санкт-Петербурге, 31 — в Москве, десять — в Ростовской области.

За сутки в полностью выздоровело 6 252 человека.

Накануне главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что столичное здравоохранение готово к новому пику заболеваемости коронавирусом.

