В России выявлено более 11,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 11 615 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Таковы данные оперштаба.

Новые заражения выявлены в 84 регионах страны, отмечает RT.

Роспотребнадзор: Люди с генными мутациями не могут заразиться коронавирусом

Скончались от новой инфекции 188 пациентов. В частности, 34 человека умерли в Санкт-Петербурге, 31 — в Москве, десять — в Ростовской области.

За сутки в полностью выздоровело 6 252 человека.

Накануне главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что столичное здравоохранение готово к новому пику заболеваемости коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Коронавирус
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