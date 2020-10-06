В России выявлено более 11,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 11 615 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Таковы данные оперштаба.
Новые заражения выявлены в 84 регионах страны, отмечает RT.
Скончались от новой инфекции 188 пациентов. В частности, 34 человека умерли в Санкт-Петербурге, 31 — в Москве, десять — в Ростовской области.
За сутки в полностью выздоровело 6 252 человека.
Накануне главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что столичное здравоохранение готово к новому пику заболеваемости коронавирусом.
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Заразились
1,2 млн+11 615 / сут.
Умерли
21 663+188 / сут.
Выздоровели
989 тыс.+6 252 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru