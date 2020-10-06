В подмосковном парке «Патриот» снова откроется временный инфекционный госпиталь
С вечера вторника в подмосковном парке "Патриот" снова откроется временный инфекционный госпиталь, сообщил телеканалу "Россия 24" губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он сообщил, что в резервном госпитале уже есть 700 медиков и оборудование для приема пациентов – аппараты ИВЛ, систем подачи кислорода и первые 220 коек. Каждые пять дней там будут открывать еще по 400 коек, всего их оборудуют 1400. Ранее в парке уже работал коронавирусный госпиталь.
Как сообщает RT, Воробьев назвал главной задачей в настоящее время избежать карантина по коронавирусной инфекции.
В Москве за последние сутки зафиксировали 4082 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это больше всего в России. На втором месте находится Санкт-Петербург - 411 человек. Таковы данные оперативного штаба по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции на территории России.
Из-за высокой динамики заболеваемости в городе мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 615 / сут.
Умерли
21 663+188 / сут.
Выздоровели
989 тыс.+6 252 / сут.
- Путин заявил о росте средней продолжительности жизни в России
- ЦИК Киргизии признал итоги выборов в парламент недействительными
- Песков прокомментировал сообщения о сирийских боевиках в Карабахе
- В подмосковном парке «Патриот» снова откроется временный инфекционный госпиталь
- Мэр Бишкека подал в отставку на фоне массовых акций протеста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru