Адвокат назвал условия для защиты Ефремова
Ранее СМИ сообщили, что адвокаты отказываются брать дело артиста Михаила Ефремова, который накануне в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого погиб человек.
Адвокаты отказываются брать дело артиста Михаила Ефремова, который накануне в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого погиб человек. По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили около 50 адвокатов, но никто не взялся его защищать.
Адвокат Александр Почуев в эфире НСН рассказал, при каких условиях он бы взялся за дело Ефремова.
«Вопрос тяжелый. Я пока видел только сообщения в СМИ. Меня жизнь научила, что судить о деле из СМИ крайне легкомысленно. Не только для адвоката, но и для современного человека, вообще. Второе, долг любого адвоката – защищать своего клиента. Но в то же время адвокат не раб своего клиента, он не обязан его оправдывать. Поэтому при определенных условиях, если бы меня попросили уважаемые мною люди и если бы линия защиты клиента и моя изначально совпадали», - сказал юрист.
Он высказал сомнение в том, что все адвокаты отказываются от Ефремова.
«Я более чем уверен, что информация о том, что все адвокаты от него отказываются, неверная. Не может быть такого, чтобы адвокаты отказывались от защиты. Это все равно что врачи бы отказывались лечить человека, потому что он им неприятен. Мы давали клятву. Адвокат не должен отказываться от защиты при условиях оплаты его труда и обеспечения условий труда», - заключил Почуев.
Позднее стало известно, что дело Ефремова взял адвокат Виталий Чернышов. Он заявил прессе, что актер готов давать показания и сотрудничать со следствием, но подавлен и плохо себя чувствует. Чернышов сообщил, что его подзащитный готов оказывать всякую помощь семье погибшего водителя.
Напомним, поздно вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил аварию на Смоленской площади в Москве. На джипе Grand Cherokee он на изгибе дороги выехал на встречную полосу и врезался в курьерский автофургон «Лада». Водитель, 58-летний Сергей Захаров скончался от множественных травм сегодня утром в НИИ имени Склифосовского. У него открылось кровотечение в легком, пробитом осколками ребер. У погибшего остались жена, двое детей, и пожилая мама.
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