Адвокат назвал условия для защиты Ефремова

Адвокаты отказываются брать дело артиста Михаила Ефремова, который накануне в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в результате которого погиб человек. По данным издания Mash, Ефремов и его представители обзвонили около 50 адвокатов, но никто не взялся его защищать.

Адвокат Александр Почуев в эфире НСН рассказал, при каких условиях он бы взялся за дело Ефремова.

«Вопрос тяжелый. Я пока видел только сообщения в СМИ. Меня жизнь научила, что судить о деле из СМИ крайне легкомысленно. Не только для адвоката, но и для современного человека, вообще. Второе, долг любого адвоката – защищать своего клиента. Но в то же время адвокат не раб своего клиента, он не обязан его оправдывать. Поэтому при определенных условиях, если бы меня попросили уважаемые мною люди и если бы линия защиты клиента и моя изначально совпадали», - сказал юрист.