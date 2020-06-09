Закон превыше всего. Лоза о наказании Ефремова

«Есть закон, этот закон должен применяться ко всем одинаково, если мы хотим жить в правовом обществе. Если по закону он [Ефремов] нарушил и ему полагается определенное наказание, то ему нужно его понести. Иначе, как мы будем строить правовое общество, если у нас будут любимчики и нелюбимчики», - пояснил свою позицию Лоза.

Тем временем адвокат Михаила Ефремова Виталий Чернышов заявил, что актер готов сотрудничать со следствием и «он понимает, что произошло, и очень переживает о случившемся».

Вечером во вторник московская полиция официально сообщила, что Михаил Ефремов задержан.

Ранее СМИ сообщали, что многие адвокаты отказываются брать дело артиста. Адвокат Александр Почуев в эфире НСН рассказал, при каких условиях он взялся бы за дело Ефремова.



