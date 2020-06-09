Закон превыше всего. Лоза о наказании Ефремова
Певец и музыкант Юрий Лоза в эфире НСН подчеркнул, что актер Михаил Ефремов не должен быть привилегированным человеком по отношению к закону.
В связи с аварией на Смоленской площади в центре Москвы, которая произошла вечером 8 июня, возбуждено уголовное дело – нарушение водителем в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п.»а» ч.4 ст.264УК РФ). Автомобиль актера Михаила Ефремова Jeep Grand Cherokee на высокой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель второй машины скончался в больнице, сам актер не пострадал. В случае признания судом виновным, Ефремову грозит срок до 12 лет лишения свободы.
Певец и музыкант Юрий Лоза в беседе с НСН отметил, что любой человек, независимо от статуса, должен нести наказание согласно закону.
«Есть закон, этот закон должен применяться ко всем одинаково, если мы хотим жить в правовом обществе. Если по закону он [Ефремов] нарушил и ему полагается определенное наказание, то ему нужно его понести. Иначе, как мы будем строить правовое общество, если у нас будут любимчики и нелюбимчики», - пояснил свою позицию Лоза.
Тем временем адвокат Михаила Ефремова Виталий Чернышов заявил, что актер готов сотрудничать со следствием и «он понимает, что произошло, и очень переживает о случившемся».
Вечером во вторник московская полиция официально сообщила, что Михаил Ефремов задержан.
Ранее СМИ сообщали, что многие адвокаты отказываются брать дело артиста. Адвокат Александр Почуев в эфире НСН рассказал, при каких условиях он взялся бы за дело Ефремова.
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