«Всем всё равно!»: В Онеге беда с дорогами, а темнота в Отроковичах привела к трагедии

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Проблемы с дорогами в Архангельской области уже превратились в анекдот, когда их сравнивают с ситуацией в соседней Карелии, однако жителям Онеги не до смеха. В самом городе дороги уже год не чинят, не лучше ситуация и в Онежском районе, ну а ситуация в соседней Куше дошла до абсурда.

«Беда, сплошная беда. Дорог вообще нет ни в городе, ни за городом. Машины ломаются, люди уже чуть ли не митинги хотят устраивать. В этом году в Онеге вообще дороги не ремонтируются, при этом дыры в асфальте большие, метровые, глубиной сантиметров по 15-20 стали даже не щебнем, а отсевом засыпать из-за того, что нет денег. У нас деревня Куша в Онежском районе, там сломался мост. Денег на мост нет и администрация, чтобы выйти из положения, просто сделала брод, по которому сейчас завозят туда дрова. По этой же дороге ездит и "скорая помощь", но по ней уже не проехать, потому что сейчас осенняя распутица», - рассказал НСН один из местных жителей.

По его словам, из-за состояния дороги Онега – Архангельск путь до областного центра вырос до пяти часов, при этом там находятся ближайшие больница и роддом.

«До Архангельска 200 километров. Президент дал денег на ремонт этой дороги, но отремонтировали всего два участка. Остальная ее часть – в очень плохом состоянии, но людям некуда деваться, ездят. Если раньше до Архангельская можно было доехать часа за три, то сейчас люди ездят по пять часов. Но людям надо же ездить в больницу. Закрыли роддом, как женщинам ехать рожать по такой дороге в Архангельск? Закрыли последнюю баню, людям негде мыться… Хочется от всего этого просто кричать!»- возмутился собеседник НСН.

Мы попросили губернатора Архангельской области Александра Цыбульского разобраться с проездом в Кушу и дорогами в Онеге.

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А вот в Отроковичах Тверской области бездействие чиновников привело к непоправимым последствиям. Еще в апреле мы писали про деревню, которая два года живет в темноте. Люди просили вернуть им фонари, указывая на оживленную дорогу, ведущую через село. Казалось бы, новые лампочки - не такая серьезная проблема, но НСН пришлось дважды обращаться к тверским и федеральным властям.

В правительстве Тверской области обещали еще в июне отремонтировать два светильника у автобусной остановки. В Конаковской межрайонной прокуратуре летом заверяли, что держат на контроле вопрос об освещении дороги «Городня-Игуменки», а в Минэнерго России предпочли откреститься от проблемы. В итоге свет в Отроковичах так и не появился, а недавно там насмерть задавили человека.

«У нас все то же самое, ничего не сделали вообще, абсолютный ноль! Как была темнота, так и осталась везде, и у остановки тоже. Три недели назад человек шел по обочине - его одна машина сбила, а следом вторая переехала, потому что темно. В шесть часов вечера там вообще ни зги не видно, полная темнота – не видно, по обочине ты идешь или по проезжей части, потому что в некоторых местах обочин нет вообще. Но даже после этой трагедии ничего не изменилось. Приезжала полиция, все документировала, но я более чем уверена, что никого не привлекут за это. Жители несколько лет добиваются нормального освещения, уже дошло до летального исхода, но всем все равно. Местные жители бомбят обращениями буквально всех, но мы получаем один и тот же формат ответов, что в бюджете денег нет, отстаньте, ничего мы вам не сделаем. Но это уже действительно слишком, когда человека возле своего дома сбивают машины», - рассказала НСН местная жительница.

Мы вновь обратилась к губернатору Игорю Рудене и в прокуратуру с требованием наказать виновных и разобраться, наконец, с этой вопиющей ситуацией.