«Крысы и локдаун»: Тверская деревня живет без света, а Климовск тонет в мусоре
В Отроковичах два года не горят уличные фонари, а детей пугают бетономешалки, ну а в Климовске пропали дворники, которых «заменили» грызуны.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» продолжает бороться с бездействием чиновников. От их безразличия страдают как отдельные россияне, так и целые деревни и даже небольшие города.
На днях к нам поступило обращение от жителей тверской деревни Отроковичи (на фото), которая больше двух лет живет в темноте. А подмосковный Климовск, пережив зимнюю «заморозку», теперь страдает от мусора и крыс.
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Деревня Отроковичи находится на правом берегу Волги в 20 километрах от Твери. В ней проживают более 500 человек, жизнь которых последние два года проходит в потемках. Из-за перегоревших ламп ни один уличный фонарь в деревне не работает, однако никому до этого нет дела.
«У нас деревня полностью темная уже больше двух лет. Неоднократно жители обращались в нашу сельскую администрацию, в администрацию Конаковского района Тверской области, даже в электронную приемную губернатора, но в ответ получаем формальные отписки о том, что в бюджете денег нет, ничем помочь вам не можем. Тем временем у нас сквозной проезд через деревню, там нет ни камер видеонаблюдения, ни лежачих полицейских, машины разгоняются с бешеной скоростью, а тротуаров и обочин нет. Все это происходит при полной темноте, сейчас в 7 часов вечера уже темно, а у нас в деревне проживает большое количество детей, в том числе дошкольного возраста. В деревне не работает ни один фонарь», - рассказала НСН одна из местных жительниц.
По ее словам, по вечерам детям в прямом смысле слова приходится уворачиваться от бетономешалок.
«У нас очень большая деревня, плюс рядом строящийся коттеджный поселок элитного класса, туда регулярно проезжает огромное количество грузовой техники. В том числе вечером. Бетономешалки и КамАЗы у нас целыми колоннами ездят бесконечно, ежедневно до самого позднего вечера, и тут же гуляют дети», - констатировала собеседница НСН.
Мы попросили разобраться в ситуации губернатора Тверской области Игоря Руденю.
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В начале января подмосковный Климовск печально прославился на всю строну массовыми отключениями отопления в морозы, однако с февраля его жители страдают от новой напасти. Управляющая компания перестала убирать мусор, дворники исчезли, а вместо них на улицах появились крысы.
«У нас без ведома жителей сменилась управляющая компания. Теперь мусор забирают только из контейнеров, а так как благоустройство у нас не работает, - нет дворников вообще в принципе, не убираются подъезды, - копятся горы мусора около подъездов. Погода у нас теплая, сами понимаете, какие ароматы стоят, крысы бегают. Это не какая-то часть, а весь Климовск, в котором живет не меньше 30 тысяч человек. Все контейнерные площадки переполнены. Мы сами вывозим мусор», - рассказала НСН местная жительница Анна Четверикова.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев обычно оперативно реагирует на запросы НСН. Надеемся, что и на этот раз он поможет жителям Климовска.
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