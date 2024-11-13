«Бумага и вода»: В Воткинске боятся обрушения «легендарного» моста

***

В начале октября мы рассказывали о ситуации в Твери, где жилой дом на Комсомольском проспекте с 1 июля оставался без горячей воды. Сроки ее возвращения постоянно сдвигали, а в ответ на запрос НСН чиновники бодро отчитались, что вода у людей уже есть.

Однако оказалось, что вода появилась лишь «на бумаге». «Кривая линия» вновь обратилась к тверскому губернатору Игорю Рудене и главе Минстроя России Иреку Файзуллину, и со второй попытки нам удалось «добить» местных коммунальщиков и чиновников. Людям дали горячую воду и теперь им не страшны зимние холода.

«Все нормально. Воду горячую дали, пользуемся. Это произошло в начале ноября, я так и поняла, что после вашего второго обращения. Теперь она постоянно идет, без перебоев. Проблема решилась, да, теперь у нас тепло и горячая вода есть. Спасибо вам», - поблагодарила НСН жительница проблемного дома.

***

Другая странная история разворачивалась на наших глазах в подмосковном Марфино, жители которого с апреля не могли решить проблему с торговцами стройматериалами. Те, не стесняясь, ставили грузовики рядом с жилыми домами, школой и пешеходным переходом, а в ответ на жалобы местные власти присылали «чистые» фото, на которых техники не было.

НСН пришлось дважды обращаться к губернатору Московской области Андрею Воробьеву и в прокуратуру, и это все-таки изменило ситуацию. На месте стихийного рынка поставили знак, запрещающий парковку, и проблема частично решилась.

«В самой больной точке они удалили эту стоянку-парковку. Прилегающую к частному сектору улицу очистили от самосвалов и установили запрещающий знак. Знак "пешеходный переход", который отворачивали от дороги торговцы, развернули в нормальное положение, все автомобилисты их теперь видят. Все это произошло благодаря вашим усилиям, спасибо. Полгода моих обращений во все инстанции не принесли никаких результатов. Жители села вам очень благодарны, они даже не надеялись на решение этой проблемы, поскольку их обращения также игнорировались. Можно сказать, что проблема решилась на 70%, потому что было три точки парковки, две из них они убрали, в том числе знак на этом месте поставили, а вот через дорогу на парковке для легковых автомобилей на днях появился трактор», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

НСН продолжит следить за ситуацией, пока она не решится «до последнего трактора».

***

Тем временем к нам пришла жалоба из Удмуртии, а точнее из Воткинска, в котором родился знаменитый композитор Чайковский. «Печальным символом» этого города стал Березовский мост, рухнувший в 1979 году. Тогда два района остались без воды, света и тепла, но мост восстановили. Однако сегодня история повторяется. Мост довели до такого состояния, что люди боятся новой катастрофы.

«Этот мост соединяет два района города, раньше он был проезжей частью, по нему идут коммуникации, газ, вода, тепло, однако сегодня он весь в провалах. Городские власти на протяжении уже, наверное, лет 15 просто не хотят этим заниматься. Они как будто этот мост просто не видят. Жители города уже 300 раз писали везде, где могли, но каждый год ответы одним и те же: мы его будем делать. Сейчас ходить там невозможно, все проваливается, в один прекрасный момент мост просто обрушится. А если мост рухнет, с ним посыпятся и коммуникации. У нас уже было такое в 1970-е, когда ударил сильный мороз и мост рухнул, два района остались без света, газа, воды и отопления. Сейчас получается все то же самое, только мост уже другой. Там идешь и думаешь, как не свернуть ногу, а в обход идти далеко, тем более бабушкам. Там уже такие дырки, что ты через них видишь пруд в некоторых местах, плиты разрушились», - рассказала НСН местная жительница Валерия Корешкова.

Мы попросили главу Удмуртии Александра Бречалова проверить зрение властей Воткинска.