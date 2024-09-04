«Локдаун и уголовка»: «Кривая линия» спасла тверские деревни от беспредела энергетиков
В Тверской области странная история с отключением воды энергетиками завершилась возбуждением дел, при этом в подмосковном Красково возмущены переносом мемориала на пустырь.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» вернулся после августовского перерыва, во время которого к нам продолжали поступать жалобы от россиян и бодрые ответы чиновников.
Парадоксальная ситуация сложилась в Тверской области. В Спировском районе после обращения НСН не просто решили проблемы людей с водой, но и возбудили в отношении нарушителей уголовное дело, а вот в Конаковском - не выполнили обещание губернатора вернуть свет в деревню Отроковичи.
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В середине июня мы рассказывали о странной ситуации в Спировском районе Тверской области. Жители деревни Городок и еще пяти поселков остались без воды из-за того, что представители местной энергокомпании приехали и просто обесточили водонапорные башни, ссылаясь на чьи-то долги.
После обращения НСН к властям региона к делу подключились Федеральная антимонопольная служба и прокуратура. Водоснабжение всех населенных пунктов района было восстановлено, а в отношении чиновников администрации возбудили уголовное дело по статье о халатности. Кроме того, компания «АтомЭнергоСбыт» стала фигурантом дела о нарушении закона «О защите конкуренции».
При этом в Конаковском районе все той же Тверской области с апреля не могут решить проблему деревни Отроковичи, в которой не горит ни один фонарь. В правительстве Тверской области обещали НСН, что в июне отремонтируют два светильника у автобусной остановки а потом решат вопрос с установкой дорожных полицейских на оживленной дороге, проходящей через деревню. Однако по факту до сих пор ничего не произошло.
«Нет, абсолютно ничего не изменилось. На данный момент как света не было, так и нет: ни один фонарь не работает вообще, как была полная темнота, так и осталось, никакие работы не проводились. Сейчас еще темнеет рано, не то что в июне, вокруг полумрак. За все лето у нас один раз была машина ГИБДД: они приехали, постояли полчаса и уехали, ничего не сделав с дорогой. Чтобы установить искусственные дорожные неровности, должен быть определенный уровень освещенности, то есть тут круговорот получается. Дорожные полицейские не могут поставить, потому что нет нужного освещения. В итоге у нас нет ни того, ни другого», - сообщила НСН одна из местных жительниц.
Мы вновь обратились к губернатору Тверской области Игорю Рудене, чтобы выяснить, почему его поручения не выполняются.
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Тем временем жители поселка Красково в Московской области возмущены переносом мемориала защитникам отечества из исторического места на пустырь. Местные власти объяснили такое решение увеличением дорожного трафика, который, по их мнению, сделал опасным подход к памятнику, с советских времен стоявшему на пересечении двух дорог. Его перенесли в местный парк, сославшись на просьбу местных жителей. Однако те указывают, что именно с этого места жители Красково отправлялись на войну, и называют перенос мемориала «переписыванием истории».
«Это называется парком уже много лет, но там пустырь, где-то три веточки торчит и все. Там раньше было озеро небольшое, его засыпали, и много лет там пустырь. К тому же памятник переносится с места, где он всем было виден, даже тем, кто транзитом проезжает, в то место, куда даже местные жители не все ходят. Туда неудобно добираться, только пешком, а тут около дороги общественный транспорт ходил, все что угодно было. Даже те, кто путешествует, проезжая мимо понимали, что символизирует этот мемориал. Цель переноса вообще непонятна, а в ответ отговорки. У людей претензия в том, что с памятного места памятник перенесли неизвестно куда», - рассказал НСН местный житель Дмитрий Митягин.
Мы попросили разобраться в ситуации подмосковного губернатора Андрея Воробьева.
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