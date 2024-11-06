«Пытка для детей!»: Десятки сел в Рязанской области мучаются без врачей

***

Алексеевское сельское поселение находится в Клепиковском районе Рязанской области. В него входит 34 населенных пункта. До ближайшей поликлиники 25 километров, до райцентра – 60 км, до Рязани - больше 130 км. При этом на всю округу работает лишь два фельдшерских пункта, недавно уволилась медсестра, а «скорая помощь» сюда просто не доезжает.

«У нас 34 села, это сельское поселение. Врачебную амбулаторию реорганизовали в ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). Вот нам оставили сейчас два ФАПа на всех. Раньше в амбулатории работали фельдшер и медсестра, но она недавно уволилась. Если заболел ребенок, мы звоним в детскую поликлинику, которая от нас за 25 километров, и просим приехать педиатра, либо просим приехать фельдшера, который в соседнем селе находится. Кто свободен, тот и приезжает. Если тяжелая ситуация, в "скорую помощь" звоним, но "скорая" может и не приехать, тогда сами везем ребенка. Ближайшая поликлиника в 25 км, районная - в 60 км. Врачей очень мало, а детских нет совсем, кроме педиатров, даже детского стоматолога, и того нет. УЗИ невозможно сделать. Всех с более-менее сложными диагнозами направляют в Рязань, а это 133 км, два часа езды на машине, а на автобусе еще больше. Больным детям в пути приходится особенно тяжело, для них такие поездки и очереди в поликлинике в Рязани - страшная пытка. Они возвращаются из таких поездок еще более больными», – сказала НСН мать пятерых детей Виктория Гиркина.

При этом она привела пример со своим ребенком, которому пришлось ждать операции семь часов.

«Буквально этим летом у меня двухлетнему ребенку попал осколок в пятку. Мы сразу же поехали в районную поликлинику, в травмпункт, а там сказали: нет, мы не можем ничего сделать – ребенку необходима операция, а у нас нет анестезиолога, везите в Рязань. И вот, представляете, мы еще два часа везли ребенка в Рязань, а там где-то на дороге произошла серьезная авария и все анестезиологи и хирурги были вызваны туда. В итоге мы где-то часов семь ждали, когда приедет анестезиолог и сделают операцию ребенку. Вот такая ситуация в Рязанской области», – возмутилась собеседница НСН.

По ее словам, люди просят, чтобы им вернули медсестру, «поезда здоровья» ходили в поселки хотя бы шесть раз в год, а в поликлинику в поселке Тума вернули кабинет УЗИ и детского стоматолога.

Мы переадресовали эти вопросы министру здравоохранения России Михаилу Мурашко и рязанскому губернатору Павлу Малкову.

***

Другой сигнал SOS пришел к нам от жителей деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области. Раньше здесь был дворец императрицы Елизаветы Петровны и имение с прудами и фонтанами, а сейчас городок тонет в зловонии. Три месяца назад здесь сменилась обслуживающая организация, после чего коммунальщики перестали обращать внимание на проблемы с канализацией. Дома заливает нечистотами, которыми дышат и дети, и пенсионеры, а местные власти делают вид, что все нормально.

«Весь городок страдает. Канализация стоит и не уходит, все это льется в приподвальные помещения. Это и центр городка, там магазин находится, две детские площадки. Когда тепло было, от комаров было вообще не избавиться. Предыдущая организация хотя бы всем этим занималась. Если вдруг канализация вставала, то сразу же выезжала аварийная бригада, и они пока не пробьют, не уходили отсюда. Они даже ночью могли пробивать, а эти просто приезжают, посмотрят и уезжают. Всё, мы работали, а канализация как лилась, так и льется», - рассказал НСН один из местных жителей.

Мы попросили разобраться в ситуации Минстрой России и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.