Снижение цен на бахчевые объяснили «лавиной» из арбузов
Цены на арбузы снизились из-за высокого урожая, но этот процесс скоро закончится, заявила НСН Ирина Козий.
Многие сорта бахчевых созрели в 2025 году раньше срока из-за аномальной жары, поэтому снижения цен в августе может и не произойти, рассказала генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в беседе с НСН.
Из-за июльской жары на рынок одновременно поступили сорта арбузов с разными сроками созревания. В результате сложилась ситуация, при которой, несмотря на снижение розничных цен на бахчевые на 1–5% за год, продажи арбузов в рознице в начале высокого сезона также сократились — на 15% год к году, сообщил «Коммерсантъ». Эксперт отметила, что это повлияет на цены не только в июле, но и в августе.
«Себестоимость производства не снизилась: перевозки подорожали, рабочих рук не хватает. Арбуз — тяжелый и дешевый, на каждый килограмм приходится тратиться больше, чем на условные персики. Цены стали снижаться из-за того, что и ретелейры стали активнее отстаивать свою позицию, а также у нас был крайне жаркий период в конце июня, поэтому одновременно вышли на созревание сорта, которые должны были появиться позже. Эта ситуация не сохранится, это единомоментная лавина. Возможно, традиционное снижение цены на арбузы в августе, которое обычно оно составляло 20%, не будет столь сильным, июльские цены могут скорректировать этот показатель», — подчеркнула она.
Козий добавила, что покупать арбузы можно всегда, а большинство плодов на полках выращены в России.
«Нет такого понятия, как сезон арбузов, он — круглогодичный. Здесь вопрос только в географии поставок. В России внедряются новые технологии, и отечественные производители уже получают урожай в открытом грунте в конце июня-начале июля. Более 90% бахчевых на рынке в летний период — это российская продукция. Мы завозим также с Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Китая и немного из Турции. Зимой привозят из Бразилии, Коста-Рики, а весной — из Ирана. Они достаточно недорогие, это направление активно развивается в последнее время», — заключила собеседница НСН.
Ранее Козий заявила НСН, что стоимость транспортных расходов может доходить до половины от финальной цены бахчевых.
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