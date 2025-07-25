Многие сорта бахчевых созрели в 2025 году раньше срока из-за аномальной жары, поэтому снижения цен в августе может и не произойти, рассказала генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий в беседе с НСН.

Из-за июльской жары на рынок одновременно поступили сорта арбузов с разными сроками созревания. В результате сложилась ситуация, при которой, несмотря на снижение розничных цен на бахчевые на 1–5% за год, продажи арбузов в рознице в начале высокого сезона также сократились — на 15% год к году, сообщил «Коммерсантъ». Эксперт отметила, что это повлияет на цены не только в июле, но и в августе.