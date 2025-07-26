На трассе под Уссурийском сбили амурского тигра
Амурского тигра, занесенного в международную Красную книгу, сбили на трассе в Приморье, начата проверка. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.
«В дежурную часть ОМВД... по Уссурийску поступило сообщение об обнаружении сбитого дикого животного на трассе. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора», - указали в ведомстве.
Проводится проверка, в рамках которой объективно изучат все обстоятельства ЧП.
Позже в МВД уточнили, что на 682 км трассы Хабаровск - Владивосток амурский тигр пересекал проезжую часть, где его сбил 36-летний житель села Черниговка на автомобиле Volkswagen Touareg. Водитель двигался со скоростью, «не обеспечивающей постоянного контроля за движением», не принял мер к ее снижению и совершил наезд на тигра.
Как отметил гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с РИА Новости, в Приморье сбили молодую самку хищника, она погибла мгновенно.
Согласно оценкам экспертов, популяция амурского тигра в России составляет около 750 особей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru