На трассе под Уссурийском сбили амурского тигра

«В дежурную часть ОМВД... по Уссурийску поступило сообщение об обнаружении сбитого дикого животного на трассе. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты охотнадзора», - указали в ведомстве.

Проводится проверка, в рамках которой объективно изучат все обстоятельства ЧП.

Позже в МВД уточнили, что на 682 км трассы Хабаровск - Владивосток амурский тигр пересекал проезжую часть, где его сбил 36-летний житель села Черниговка на автомобиле Volkswagen Touareg. Водитель двигался со скоростью, «не обеспечивающей постоянного контроля за движением», не принял мер к ее снижению и совершил наезд на тигра.

Как отметил гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с РИА Новости, в Приморье сбили молодую самку хищника, она погибла мгновенно.

Согласно оценкам экспертов, популяция амурского тигра в России составляет около 750 особей.

