СМИ: Трамп может сместить Зеленского с поста президента к началу сентября
Президент США Дональд Трамп может к сентябрю сместить с должности украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщило японское издание Shukan Gendai.
«Кое-кто из администрации Трампа решительно выступает за смещение Зеленского с поста президента, прекращение конфликта и прочный мир с Россией… Вопрос в том, как именно избавятся от Зеленского? Силой? А если так, то каким конкретно образом?» - отмечается в материале.
По наиболее «бескровному» сценарию к началу сентября Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака «выпнут с Украины коленкой под зад». Издание связывает такую возможность с вероятной встречей в сентябре Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Если она произойдет, конфликт на Украине якобы может принять неожиданный оборот.
Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш допустил, что Владимира Зеленского заставят покинуть президентский пост, если он откажется уходить самостоятельно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru