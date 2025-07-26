СМИ: Трамп может сместить Зеленского с поста президента к началу сентября

Президент США Дональд Трамп может к сентябрю сместить с должности украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщило японское издание Shukan Gendai.

«Кое-кто из администрации Трампа решительно выступает за смещение Зеленского с поста президента, прекращение конфликта и прочный мир с Россией… Вопрос в том, как именно избавятся от Зеленского? Силой? А если так, то каким конкретно образом?» - отмечается в материале.

По наиболее «бескровному» сценарию к началу сентября Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака «выпнут с Украины коленкой под зад». Издание связывает такую возможность с вероятной встречей в сентябре Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Если она произойдет, конфликт на Украине якобы может принять неожиданный оборот.

Ранее американский журналист-расследователь Сеймур Херш допустил, что Владимира Зеленского заставят покинуть президентский пост, если он откажется уходить самостоятельно.

