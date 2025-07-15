Россиянам объяснили, когда лучше покупать арбузы

По его словам, всё зависит от погоды. Например, в Оренбургской области арбузы созревают в августе, в Краснодарском крае урожай могут начать собирать раньше.

«Астраханские арбузы... В зависимости от погодных условий, мы получаем арбуз хороший, спелый, где-то числа с 5 июля... В этом году это 10 июля, потому что был холодный май, дождливый», - отметил эксперт.

Лесничин добавил, что в несезон безопасность арбузов напрямую зависит от производителя.

Ранее врач-эндокринолог Дарья Хайкина заявила, что в жару арбуз не только утоляет жажду, но и восполняет потерянные с потом запасы магния, калия и натуральных сахаров, сообщает RT.

