Россиянам объяснили, когда лучше покупать арбузы
Ранние арбузы в России можно покупать уже в июле. Об этом NEWS.ru заявил председатель Ассоциации «Народный фермер Астраханской области» Степан Лесничин.
По его словам, всё зависит от погоды. Например, в Оренбургской области арбузы созревают в августе, в Краснодарском крае урожай могут начать собирать раньше.
«Астраханские арбузы... В зависимости от погодных условий, мы получаем арбуз хороший, спелый, где-то числа с 5 июля... В этом году это 10 июля, потому что был холодный май, дождливый», - отметил эксперт.
Лесничин добавил, что в несезон безопасность арбузов напрямую зависит от производителя.
Ранее врач-эндокринолог Дарья Хайкина заявила, что в жару арбуз не только утоляет жажду, но и восполняет потерянные с потом запасы магния, калия и натуральных сахаров, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru