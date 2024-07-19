«Выращивают под Липецком»: Почти 90% всех арбузов на прилавках выращены в России
Благодаря новым технологиям бахчевые начали выращивать в Липецкой и Воронежской областях, сказала НСН Ирина Козий.
В последние годы благодаря новым технологиям появляется все больше разных сортов бахчевых, рассказала НСН глава Ягодного союза Ирина Козий.
Цена на арбузы в столице этом году увеличилась на 33%, дыни подорожали на 43%, сообщило ранее Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу аналитического ресурса «Чек индекс». Козий отметила, что почти все арбузы на магазинных прилавках выращены в России.
«Большая часть арбузов и дынь на прилавках имеет отечественное происхождение. Свыше 80-90% арбузов российские, по дыням чуть меньше доля российских бахчевых, но все равно крайне велика. Когда мы говорим про картофель, свеклу капусту, то это в основном российские продукты. Привозят в основной болгарский перец, баклажаны. У нас пока такая продукция выращивается сложно и в небольших объемах», - сказала собеседница НСН.
По её словам, благодаря новым технологиям бахчевые начали выращивать в нетипичных для них регионах.
«В последнее время очень расширяется география выращивания бахчевых: Волгоград, Астрахань, Ростовская область, Оренбургская область. В последнее время в Липецкой и Воронежской областях начинают выращивать. Хозяйств все больше, технологии все современнее. В последние годы также активно расширяется сортовое разнообразие», - заключила Козий.
Ранее Козий в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что основной объем яблок идет в РФ из Азербайджана, Сербии, Молдовы и Белоруссии, однако РФ также имеет свои объемы урожая.
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