«Дорожают!»: Около половины цены арбузов и дынь составляют транспортные расходы

Стоимость транспортных расходов может доходить до половины от финальной цены бахчевых, сказала НСН Ирина Козий.

Бахчевые подорожали из-за возросшей себестоимости, подорожавшего ручного труда и роста цен на транспортировку, заявила в беседе с НСН глава Ягодного союза Ирина Козий.

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Цена на арбузы в столице этом году увеличилась на 33%, дыни подорожали на 43%, сообщило ранее Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу аналитического ресурса «Чек индекс». Козий отметила, что подорожавший транспорт имеется наибольшее значение для производителей бахчевых.

«Реальная статистика по урожаю будет только в конце сезона. Рост цен идет, он связан в первую очередь с себестоимостью производства, разрывом международных связей, снабжением производителей всем необходимым для выращивания их продукции, падением курса рубля и трудностями с платежами и перевозками. Также подорожали рабочие руки, это отмечают практически все производители сельскохозяйственной продукции. Для производителей бахчевых особое значение имеет удорожание транспорта. Стоимость транспортных расходов может доходить до половины от финальной цены бахчевых», - сказала собеседница НСН.
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Председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин в свою очередь добавил, что в этом году урожай овощей значительно ниже, чем в предыдущие годы.

«Для москвичей обязательно будет повышение цен на овощи. Москва всегда будет платить больше, так как живут в других деньгах. Урожай в этом году значительно ниже, поэтому цены вырастут точно», - заключил Пленкин.

Ранее Козий в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что основной объем яблок идет в РФ из Азербайджана, Сербии, Молдовы и Белоруссии, однако РФ также имеет свои объемы урожая.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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