«Дорожают!»: Около половины цены арбузов и дынь составляют транспортные расходы

Председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин в свою очередь добавил, что в этом году урожай овощей значительно ниже, чем в предыдущие годы.



«Для москвичей обязательно будет повышение цен на овощи. Москва всегда будет платить больше, так как живут в других деньгах. Урожай в этом году значительно ниже, поэтому цены вырастут точно», - заключил Пленкин.

Ранее Козий в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что основной объем яблок идет в РФ из Азербайджана, Сербии, Молдовы и Белоруссии, однако РФ также имеет свои объемы урожая.

