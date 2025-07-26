Росавиация ввела ограничения в аэропортах Владикавказа и Грозного

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в двух аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

В восьми аэропортах России ввели план «Ковёр»

Пресс-секретарь уточнил, что меры действуют в авиагаванях Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный).

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - написал Кореняко в Telegram-канале.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что на территории региона объявили беспилотную опасность и ввели план «Ковер».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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