Росавиация ввела ограничения в аэропортах Владикавказа и Грозного
26 июля 202505:55
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в двух аэропортах. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Пресс-секретарь уточнил, что меры действуют в авиагаванях Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный).
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - написал Кореняко в Telegram-канале.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что на территории региона объявили беспилотную опасность и ввели план «Ковер».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На трассе под Уссурийском сбили амурского тигра
- В Тульской и Ростовской областях отразили атаку БПЛА
- СМИ: Трамп может сместить Зеленского с поста президента к началу сентября
- Росавиация ввела ограничения в аэропортах Владикавказа и Грозного
- Трамп заявил о пропаже $100 млн, собранных для пострадавших от пожаров
- В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 5,0
- Депутат Нилов рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 августа
- МВД пообещало 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей
- Якубович анонсировал выпуск новой серии рассказов
- При падении автобуса с обрыва в Перу погибли 15 человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru