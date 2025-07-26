Трамп заявил о пропаже $100 млн, собранных для пострадавших от пожаров

Президент США Дональд Трамп назвал мошеннической инициативу FireAid, запущенную для оказания помощи пострадавшим от природных пожаров в Калифорнии. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

«FireAid - это полная катастрофа. Похоже, что это еще одна вдохновленная демократами мошенническая схема», - указал Трамп.

По словам президента, пропало $100 млн.

В январе природные пожары произошли в районе Лос-Анджелеса, было уничтожено почти 18 тысяч строений, погибли более 30 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Общественные организации, в том числе связанные с демократами, проводили сбор средств на нужды пострадавших и потерявших имущество. Также в Калифорнии состоялся благотворительный концерт с участием популярных исполнителей, на нем собрали около $100 млн. При этом, по данным СМИ, деньги не передали непосредственно пострадавшим, а распределили между некоторыми неправительственными организациями.

