Трамп заявил о пропаже $100 млн, собранных для пострадавших от пожаров
Президент США Дональд Трамп назвал мошеннической инициативу FireAid, запущенную для оказания помощи пострадавшим от природных пожаров в Калифорнии. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
«FireAid - это полная катастрофа. Похоже, что это еще одна вдохновленная демократами мошенническая схема», - указал Трамп.
По словам президента, пропало $100 млн.
В январе природные пожары произошли в районе Лос-Анджелеса, было уничтожено почти 18 тысяч строений, погибли более 30 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Общественные организации, в том числе связанные с демократами, проводили сбор средств на нужды пострадавших и потерявших имущество. Также в Калифорнии состоялся благотворительный концерт с участием популярных исполнителей, на нем собрали около $100 млн. При этом, по данным СМИ, деньги не передали непосредственно пострадавшим, а распределили между некоторыми неправительственными организациями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru