В Тульской и Ростовской областях отразили атаку БПЛА
Атаку беспилотников отразили в Тульской и Ростовской областях. Об этом сообщили власти регионов.
Так, тульский губернатор Дмитрий Миляев заявил в своем Telegram-канале, что в области уничтожили два беспилотника. Обошлось без пострадавших и повреждений.
В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об отражении атаки БПЛА в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском районах.
«В хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновая. В одном из жилых домов повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах, повреждения получили хозяйственные постройки», - написал Слюсарь в Telegram.
Предварительно, никто из людей не пострадал.
Ранее в Курской области беспилотник атаковал автозаправочную станцию, пострадали три человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На трассе под Уссурийском сбили амурского тигра
- В Тульской и Ростовской областях отразили атаку БПЛА
- СМИ: Трамп может сместить Зеленского с поста президента к началу сентября
- Росавиация ввела ограничения в аэропортах Владикавказа и Грозного
- Трамп заявил о пропаже $100 млн, собранных для пострадавших от пожаров
- В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 5,0
- Депутат Нилов рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 августа
- МВД пообещало 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств двух детей
- Якубович анонсировал выпуск новой серии рассказов
- При падении автобуса с обрыва в Перу погибли 15 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru