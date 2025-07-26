В Тульской и Ростовской областях отразили атаку БПЛА

Атаку беспилотников отразили в Тульской и Ростовской областях. Об этом сообщили власти регионов.

Так, тульский губернатор Дмитрий Миляев заявил в своем Telegram-канале, что в области уничтожили два беспилотника. Обошлось без пострадавших и повреждений.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал об отражении атаки БПЛА в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском районах.

«В хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов по улице Терновая. В одном из жилых домов повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах, повреждения получили хозяйственные постройки», - написал Слюсарь в Telegram.

Предварительно, никто из людей не пострадал.

Ранее в Курской области беспилотник атаковал автозаправочную станцию, пострадали три человека.

