«Все переболели»: Вирусолог подтвердил скорый спад «омикрона»

«Я сам делал такой прогноз, что к десятым числам февраля наметится снижение заболеваемости, и вроде бы так и происходит. Где-то к середине февраля уже можно будет говорить о том, что эта волна заканчивается. Следующая волна будет маленькая и где-то через несколько месяцев только, месяца 3-4, а может и больше будет спокойный период, потому что вот эта мощная волна оставила за собой очень большой процент иммунного населения, все, кто мог, переболели, притом что многие переболели, даже этого не замечая. На одного выявленного 8-10 человек, которые бессимптомно перенесли. Существенная часть населения защищена, но по мере ослабевания этого иммунитета возможна еще одна небольшая волна, такая уже остаточная. Вот такой прогноз», - предположил ученый.

Чумаков посоветовал ревакцинироваться после перенесенного «омикрона» так же, как и раньше - через полгода.

«Ревакцинироваться тоже через полгода где-то надо. Сейчас нет опасности снова заболеть [новым подштаммом "омикрона"], а где-то через полгода возможно. Но тогда речь будет идти о каком-то варианте, который появится к тому времени. На фоне большого количества случаев при "омикроне" наверняка возникли новые штаммы, потому что чем больше охват заболеванием людей, тем больше вероятность, что появится какой-то новый вариант. Но он будет еще менее патогенным, менее опасным. Это будет легкое заболевание, скорее всего», - успокоил вирусолог.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир будет ощущать последствия пандемии коронавируса на протяжении десятилетий.