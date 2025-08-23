В Волгоградской области три человека пострадали при атаке БПЛА
Военные отражают массовую атаку беспилотников в Волгоградской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова.
По данным властей, в городе Петров Вал один БПЛА упал в районе улицы Ленина недалеко от жилого многоэтажного дома. В результате повреждено остекление. Предварительно, пострадали три человека, включая ребенка.
Кроме того, из-за рухнувших обломков дрона загорелась сухая растительность близ хутора Крапцовский в Кумылженском районе. Возгорание локализовали, населенному пункту ничего не угрожает.
Ранее средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников в Ростовской, Белгородской областях и Краснодарском крае.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Волгоградской области три человека пострадали при атаке БПЛА
- Попова рассказала о подъеме заболеваемости COVID-19 в России с конца июля
- В США на заводе в Луизиане произошел взрыв
- Трамп займется борьбой с преступностью в Чикаго и Нью-Йорке
- СМИ: Макрон купил новую виллу на берегу Ла-Манша
- Цена криптовалюты Ethereum обновила исторический максимум
- Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
- Трамп пошутил, что готов сыграть на чемпионате мира из-за зарплат футболистов
- Попова заявила о росте числа случаев заражения вариантом коронавируса «Стратус»
- ПВО сбила десять беспилотников ВСУ в трех регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru