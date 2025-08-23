В Волгоградской области три человека пострадали при атаке БПЛА

Военные отражают массовую атаку беспилотников в Волгоградской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова.

По данным властей, в городе Петров Вал один БПЛА упал в районе улицы Ленина недалеко от жилого многоэтажного дома. В результате повреждено остекление. Предварительно, пострадали три человека, включая ребенка.

Кроме того, из-за рухнувших обломков дрона загорелась сухая растительность близ хутора Крапцовский в Кумылженском районе. Возгорание локализовали, населенному пункту ничего не угрожает.

Ранее средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников в Ростовской, Белгородской областях и Краснодарском крае.

