«Грипп вместо больницы»: Вирусолог рассказал, спасет ли «КовиВак» от «омикрона»
Вторая генерация «омикрона» в полтора разе заразнее первой, и вряд ли какая-то вакцина защитит от заболевания, сказал НСН Евгений Тимаков.
Вакцина «КовиВак» может защитить от госпитализации и тяжелой болезни, но не от заражения штаммом «омикрон», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков.
Ранее директор Центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов сообщил, что разработанная там вакцина «КовиВак» защищает от заражения «омикроном» с эффективностью 62%,
«Здесь вопрос в том, что имеется в виду под защитой. Если это защита от заболевания, то от «омикрона» вряд ли защитит какая-то вакцина. Если мы говорим про иммунитет к инфекции, думаю, будет гораздо ниже процент. Если мы говорим про процент защиты от госпитализации и тяжелого течения болезни, то да, здесь я соглашусь, что вакцина "КовиВак" имеет защиту более 50%. Научные данные показывают около 60%, вполне вероятно, что это так, но по факту "КовиВак" может сформировать иммунитет от клинически значимых форм, которые требуют госпитализации», - сказал Чумаков.
По его словам, заразиться «омикроном» могут даже люди с хорошим иммунитетом.
«По тем случаям течения инфекции, которые наблюдаются, даже люди с хорошим иммунитетом заражаются штаммом "омикрон", просто болезнь протекает в форме, которая не требует обращения к врачу. У них нет клинически выраженных значимых форм. У них небольшая температура и гриппоподобное состояние», - отметил вирусолог.
Чумаков напомнил, что эффективность вакцины «Спутник V» в отношении «омикрона» составляла около 70%, но эти цифры касались «первой генерации» нового штамма.
«У Гамалеи (центр им. Гамалеи, разработчик "Спутника V" - прим. НСН) эффективность против штамма "омикрон" 70% с копейками, Опять же, это мы смотрели первую генерацию "омикрона", но у штамма ВА.2 значительно более выражена заразность, он в полтора раза активнее заражает, чем ВА.1», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В конце января доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с «Радиоточкой НСН» оценил эффективность «Спутника V» в отношении заражения «омикроном».
«Сегодняшние вакцины в существенной степени спасают от «омикрона». Вакцина центра имени Гамалеи "Спутник" на 75% эффективна. Это хороший процент. Она убережет если не от заражения, то от тяжелых случаев и смерти», - отмечал Аграновский. По его словам, ревакцинация «Спутником Лайт» тоже поможет.
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