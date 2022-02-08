«Грипп вместо больницы»: Вирусолог рассказал, спасет ли «КовиВак» от «омикрона»

Вакцина «КовиВак» может защитить от госпитализации и тяжелой болезни, но не от заражения штаммом «омикрон», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков.

Ранее директор Центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов сообщил, что разработанная там вакцина «КовиВак» защищает от заражения «омикроном» с эффективностью 62%,