Гинцбург: До 95% всех случаев заболеваемости COVID-19 в Москве - это «омикрон»

До 95% случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве - это штамм «омикрон». Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24».

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По его словам, на штамм «дельта» приходится до 5% случаев. Гинцбург также напомнил, что вакцинация остается лучшей защитой от заражения, она воздействует на те части вируса, которые даже при мутациях остаются неизменными.

Ранее главный эксперт клинического госпиталя Лапино «Мать и дитя» по педиатрии Ольга Полякова в пресс-центре НСН заявляла, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» не несет опасности для людей и напоминает обычное ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммМоскваРоссия
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