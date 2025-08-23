Попова рассказала о подъеме заболеваемости COVID-19 в России с конца июля

Рост заболеваемости коронавирусом регистрируется в России с конца июля и продолжится в дальнейшем. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Подъем заболеваемости COVID-19 уже идет, он начался с самых последних недель июля. Четыре недели длится», - рассказала она в беседе с ТАСС.

По словам Поповой, рост заболеваемости «невыраженный, незначительный», дальнейший подъем произойдет, когда коллективы соберутся после каникул и отпусков.

Глава Роспотребнадзора призвала россиян быть аккуратным в контактах, при наличии признаков респираторного заболевания остаться дома и вызвать врача, соблюдать чистоту рук и гаджетов. Кроме того, следует внимательно относиться к здоровью детей и людей старшего возраста, для которых пока есть риски коронавируса.

Ранее Анна Попова рассказала, что в РФ растет число случаев заражения новым вариантом COVID-19 «Стратус».

